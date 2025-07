Ao vivo | Remo x Cuiabá-MT | Série B | 05.07.25

Neste sábado (5 ), às 16h (horário de Brasília), Remo e Cuiabá se encontram no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes almejam a vitória para se aproximarem do G-4 da competição. Acompanhe ao vivo ao Grupo Marajoara e o Portal A Província do Pará.

Remo Busca Manter Força em Casa

O Remo, que vem de uma vitória após duas rodadas sem triunfo na Série B, está determinado a manter seu bom desempenho em casa. Apesar de ter perdido a invencibilidade em Belém no clássico contra o Paysandu, o time azulino ostenta uma das cinco melhores campanhas como mandante. Com o apoio de sua torcida, o Leão busca a sexta vitória em casa, o que pode garantir uma vaga no G-4, dependendo de outros resultados da rodada.

Cuiabá Tenta Quebrar Sequência Negativa

O Cuiabá chega a Belém após três rodadas sem vencer, incluindo uma derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP em sua última partida na Arena Pantanal. Atualmente na sétima colocação, com 21 pontos, o Dourado precisa da vitória e de um empate do Avaí para retornar ao G-4 da Série B.

