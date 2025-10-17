Ao vivo: Faci Wyden anuncia aprovados do Super Vestibular nesta sexta-feira (17)

Na manhã desta sexta-feira (17) será de grande emoção e expectativa em frente ao campus da Faci Wyden, no bairro Batista Campos, em Belém. A instituição realiza a aguardada divulgação do resultado do Super Vestibular 2025, dando início a uma nova jornada acadêmica para centenas de estudantes.

O ponto alto será a tradicional exposição do listão físico às 11h, momento em que os candidatos poderão conferir seus nomes e celebrar a aprovação.



Foto: Roberto Jesus – Rádio Mix

A alegria será amplificada por uma ação ao vivo em parceria com a rádio Mix FM, que fará a leitura dos aprovados por curso a partir das 11h. Para tornar a festa ainda mais especial, os melhores colocados no processo seletivo receberão brindes exclusivos.

Com a divulgação, a Faci Wyden dá o pontapé inicial na temporada de matrículas, oferecendo condições especiais para os calouros. O evento simboliza não apenas o ingresso de novos alunos, mas também o espírito de acolhimento e entusiasmo que marca o começo do ano letivo na instituição.

