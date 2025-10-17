sexta-feira, outubro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Ao vivo: Faci Wyden anuncia aprovados do Super Vestibular nesta sexta-feira (17)

Na manhã desta sexta-feira (17) será de grande emoção e expectativa em frente ao campus da Faci Wyden, no bairro Batista Campos, em Belém. A instituição realiza a aguardada divulgação do resultado do Super Vestibular 2025, dando início a uma nova jornada acadêmica para centenas de estudantes.

O ponto alto será a tradicional exposição do listão físico às 11h, momento em que os candidatos poderão conferir seus nomes e celebrar a aprovação.


Foto: Roberto Jesus – Rádio Mix

A alegria será amplificada por uma ação ao vivo em parceria com a rádio Mix FM, que fará a leitura dos aprovados por curso a partir das 11h. Para tornar a festa ainda mais especial, os melhores colocados no processo seletivo receberão brindes exclusivos.

Foto: Roberto Jesus – Rádio Mix

Com a divulgação, a Faci Wyden dá o pontapé inicial na temporada de matrículas, oferecendo condições especiais para os calouros. O evento simboliza não apenas o ingresso de novos alunos, mas também o espírito de acolhimento e entusiasmo que marca o começo do ano letivo na instituição.

Se inscreva no canal:

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Pará reforça liderança agrícola com destaque para açaí, cacau e culturas tradicionais
Próximo artigo
Marinha do Brasil disponibiliza novas datas para visitação pública no maior navio de guerra da América Latina, em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,237FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315