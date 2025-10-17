Marinha do Brasil disponibiliza novas datas para visitação pública no maior navio de guerra da América Latina, em Belém

NAVIO-AERÓDROMO MULTIPROPÓSITO “ATLÂNTICO” ATRACOU NOVAMENTE EM BELÉM, NO DIA 17 DE OUTUBRO, PARA COMPOR REFORÇO DE SEGURANÇA DA COP30

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, maior navio de guerra da América Latina, vai receber o público paraense para visitação gratuita nos dias 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de outubro. As novas datas foram disponibilizadas para atender a alta demanda de interessados que não conseguiram participar da programação no início do mês. O ingresso para acesso ao Navio será disponibilizado no site do Sympla, a partir das 9h do dia 18 de outubro.

A primeira atracação do Navio em Belém este ano, no final de setembro, foi realizada para atender o transporte de equipamentos, de viaturas e de militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira no âmbito da Operação “Atlas”.

Agora, o Navio seguirá atracado em Belém para prestar apoio durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, na capital paraense, e que contará com a participação de mais de 160 delegações estrangeiras.

O emprego do NAM “Atlântico” explora seu caráter multipropósito, sua versatilidade e flexibilidade para a mobilização logística e deslocamento estratégico de tropas, meios e suprimentos.

VISITAÇÃO PÚBLICA

O NAM “Atlântico” estará aberto à visitação pública, no cais da Ocrim (ao lado do Ver-o-Rio), nos dias 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de outubro, no período de 14h às 17h (último horário de acesso).

Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. É apropriado, também, para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz.

O Navio foi adquirido junto à Marinha do Reino Unido em 2018. Sua construção data de meados dos anos 1990. O nome Atlântico é uma alusão à importância do Oceano na conformação da nação brasileira, em todos os períodos de sua história. Possui 208 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares), 432 tripulantes (podendo comportar até 1.100 militares quando em missão). Pode operar com até 18 aeronaves em seu hangar e convoo.

SERVIÇO

Visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” em Belém

Local: Cais da Ocrim (ao lado do Ver-o-Rio)

Datas: 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de outubro

Horário: de 14h às 17h (último acesso)

Imagens: Divulgação