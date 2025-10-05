domingo, outubro 5, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ao vivo | Operário-PR x Remo | Série B | 05.10.12

Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo (5), às 16h (horário de Brasília), em um duelo crucial pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, coloca frente a frente duas equipes que mantêm acesas as esperanças de se aproximar do G4 e brigar pelo acesso à elite do futebol nacional.

O confronto terá transmissão ao vivo do Grupo Marajoara, que trará os melhores lances em tempo real para os torcedores.

Situação das Equipes na Tabela
Na intensa luta por uma melhor colocação, o Remo chega à 30ª rodada ocupando a oitava posição, com 42 pontos (fruto de 10 vitórias, 12 empates e sete derrotas). O clube paraense está a seis pontos de distância do G4, que é fechado, neste momento, pelo Athletico-PR, com 48 pontos.

Do lado paranaense, o Operário-PR aparece na 12ª colocação, somando 39 pontos, com um retrospecto de 10 vitórias, nove empates e 10 derrotas. Com apenas nove rodadas restantes na Série B, este confronto direto é vital para que ambas as equipes mantenham vivo o sonho do acesso.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Dia dos Animais é marcado em Belém por mais de dois mil atendimentos pela Prefeitura
Próximo artigo
TV Marajoara exibe o VI Show de Talentos Solidário realizado no Theatro da Paz

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,257FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315