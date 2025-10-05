Ao vivo | Operário-PR x Remo | Série B | 05.10.12

Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo (5), às 16h (horário de Brasília), em um duelo crucial pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, coloca frente a frente duas equipes que mantêm acesas as esperanças de se aproximar do G4 e brigar pelo acesso à elite do futebol nacional.

O confronto terá transmissão ao vivo do Grupo Marajoara, que trará os melhores lances em tempo real para os torcedores.

Situação das Equipes na Tabela

Na intensa luta por uma melhor colocação, o Remo chega à 30ª rodada ocupando a oitava posição, com 42 pontos (fruto de 10 vitórias, 12 empates e sete derrotas). O clube paraense está a seis pontos de distância do G4, que é fechado, neste momento, pelo Athletico-PR, com 48 pontos.

Do lado paranaense, o Operário-PR aparece na 12ª colocação, somando 39 pontos, com um retrospecto de 10 vitórias, nove empates e 10 derrotas. Com apenas nove rodadas restantes na Série B, este confronto direto é vital para que ambas as equipes mantenham vivo o sonho do acesso.

