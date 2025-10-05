Dia dos Animais é marcado em Belém por mais de dois mil atendimentos pela Prefeitura

Na manhã de ontem, sábado, 04, a Prefeitura de Belém promoveu mais uma edição do Programa Belém Animal, dessa vez em homenagem ao Dia Mundial dos Animais. A ação levou serviços essenciais, cuidado e conscientização para a população e seus pets. Pela primeira vez, o evento foi realizado na Praça Batista Campos, reunindo diversos serviços gratuitos e mobilizando a comunidade em torno do bem-estar animal.

A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Sepda). A programação ofereceu vacinação antirrábica para cães e gatos, atendimento veterinário, mutirão de castração com coleta de hemograma, além de uma feira de adoção responsável. Atividades educativas também foram promovidas, com foco na guarda responsável, no combate aos maus-tratos e à comercialização irregular de animais.

O prefeito de Belém, Igor Normando, acompanhou a ação e destacou a importância da iniciativa:

“Hoje é um dia simbólico para reafirmarmos nosso compromisso com a causa animal. O Programa Belém Animal garante serviços gratuitos como vacinação, atendimento veterinário, castração com hemograma, adoção e conscientização contra os maus-tratos. Estamos retomando esse programa, que será realizado todos os meses com mutirões e ações nos fins de semana, levando cuidado e saúde para os pets e suas famílias”, pontuou o prefeito.

Castração com segurança e responsabilidade

Durante o mutirão de castração, os animais passaram por coleta de hemograma no local. O resultado é analisado e, em até cinco dias úteis, a Sepda entra em contato com o tutor. Se estiver tudo dentro da normalidade, a castração é agendada. Caso contrário, a equipe fornece receita médica e orientações para o tratamento do pet. A cirurgia só é remarcada após liberação veterinária.

Ao longo do dia, foram realizados mais de 300 atendimentos veterinários, 500 cadastros para castração, aplicadas 1.000 doses de vacina antirrábica e coletados 300 hemogramas – números que reforçam o compromisso da Prefeitura de Belém com a saúde e o cuidado animal.

Desde o início de 2025, a Prefeitura já realizou 3.034 castrações, aplicou mais de 24 mil doses de vacina antirrábica e resgatou 40 animais em situação de risco.

A secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Eliana Uchoa, comemorou os resultados:

“Cada atendimento realizado hoje representa uma conquista para a causa animal. Nossa equipe trabalha com amor, técnica e responsabilidade. A castração, vacinação e adoção são pilares do nosso compromisso com o bem-estar dos pets e da saúde pública. Queremos garantir que esses serviços continuem chegando aos bairros, especialmente à população que mais precisa.”

POPULAÇÃO APROVOU A AÇÃO

A ação foi aplaudida pela comunidade. A doméstica Luciana Saldanha, 33 anos, conseguiu realizar o sonho da filha de adotar um cãozinho: “A gente estava procurando um cachorrinho há tempos, mas nunca conseguia. Hoje foi especial. Adotar aqui, com tudo certinho, é uma felicidade enorme para mim e para minha filha.”

A estudante Valéria Pantoja, 24 anos, também encontrou uma nova companheira: “Já tenho uma gata, a Bela, e agora encontrei essa cachorrinha linda. É importante adotar com consciência. Achei a iniciativa maravilhosa.”

A autônoma Egle Malato, 45 anos, levou o pet Titio para participar da triagem para castração: “Eu não teria condições de pagar por uma castração. Essa ação é essencial para quem ama seus animais, mas não tem recursos. Saí feliz com o atendimento.”

Andreza de Araújo, 40 anos, vacinou seu gatinho, Pepe Legal: “Tudo foi bem organizado e rápido. É uma chance ótima de manter a vacinação em dia sem gastar.”

Já João Fernandes da Silva Pas, 19 anos, morador do bairro do Jurunas, aproveitou para cuidar do Dino, que apresentava sintomas respiratórios: “Ele estava com tosse e secreção. Aproveitei a ação para consultar e vacinar. Fui muito bem atendido. Espero que tenha mais ações como esta, nos bairros.”

DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES

A Prefeitura de Belém lembra que o cuidado com os animais é uma responsabilidade coletiva e incentiva a população a denunciar maus-tratos, e a promover a adoção responsável.

Para colaborar com a proteção dos animais, denuncie maus-tratos:

WhatsApp Sepda: (91) 98209-2918

Polícia Civil (Demapa): (91) 3238-1225

Disque Denúncia Anônima: 181

Fonte e imagens: Agência Belém