domingo, outubro 5, 2025
Desde 1876
TV Marajoara exibe o VI Show de Talentos Solidário realizado no Theatro da Paz

Estavam no palco cantando Carlos Santos, Betinho Sousa, Thiago Costa, Diva do Brega e um grande elenco de artista do Pará.

Neste domingo (5), às 19h, o público paraense terá um encontro marcado com a arte e a solidariedade! A TV Marajoara (canal 50.1) exibirá com exclusividade a VI edição do Show de Talentos Solidário, um evento grandioso realizado pelo Grupo Amigas Solidárias. Após a exibição na TV o Show ficará salvo no YouTube da Super Marajoara a partir das 20h30.

O espetáculo, que aconteceu na última terça-feira de setembro no palco majestoso Theatro da Paz, reuniu diversos artistas consagrados da cena paraense em uma noite emocionante de performances musicais e de dança.

Além de celebrar o talento local, o show teve um nobre propósito: toda a renda arrecadada será revertida para as obras sociais do Grupo Amigas Solidárias, beneficiando especialmente a Missão Belém. Este projeto crucial atua no acolhimento e resgate de pessoas em situação de rua e idosos em vulnerabilidade social.

Não perca a chance de prestigiar a arte e apoiar essa causa transformadora! É neste domingo, às 19h, na TV Marajoara, canal 50.1.

Artigo anterior
Ao vivo | Operário-PR x Remo | Série B | 05.10.12
Próximo artigo
KDaBerlinda 2025: aplicativo chega à 14ª edição com foco em segurança e interação

