Ao vivo | Paysandu x Remo | Campeonato Paraense | 07.05.25

O clássico Re-Pa #777 acontece nesta quarta-feira (7), às 21h, no Estádio Mangueirão, na capital paraense. A partida marca o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2025 entre Paysandu e Remo. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará de.

Em busca do bicampeonato paraense e de seu 51º título estadual, o Paysandu enfrenta o Re-Pa em meio a um jejum de nove partidas sem vitória na temporada. A última vitória do Papão ocorreu na semifinal do Parazão, contra o Águia de Marabá. A semana também foi marcada pela saída do executivo de futebol Felipe Albuquerque e do analista de mercado Henrique Bittencourt.

Embalado por um excelente início de Série B, figurando no G-4 e ostentando uma invencibilidade de oito jogos somando a segunda divisão e o Campeonato Paraense, o Remo chega à final estadual. O Leão busca reconquistar o Parazão após três anos, mas terá que superar um mini-tabu de nove jogos sem vitória contra o seu maior rival.

