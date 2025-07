Após derrota e polêmica com Memphis, Corinthians volta aos treinos

Timão foi derrotado no clássico contra o São Paulo por 2 a 0

Jairo Nascimento, da CNN, São Paulo

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, em São Paulo, neste domingo (20).

O time vem de revés, neste sábado (19), em derrota por 2 a 0 no clássico contra o São Paulo.

Por conta do baixo desempenho, Memphis Depay foi substituído no intervalo do jogo e não retornou ao banco de reservas durante a segunda metade. Questionado sobre uma possível tensão entre comando e jogador, o treinador Dorival Júnior desconversou. “Desculpe, eu não vi isso aí, eu estou com a atenção no jogo. Eu vou tentar me informar a respeito dessa situação. Os jogadores cada um toma as suas decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um. Se não tiver energia, vamos alterar”, afirmou Dorival.

O Cruzeiro vem aí

O Timão enfrentará o líder Cruzeiro na próxima quarta-feira (23), na Neo Química Arena, às 19h30.

No treino deste domingo, os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o São Paulo realizaram uma atividade regenerativa. Depay compareceu ao treinamento.

O restante do elenco treinou em campo e na academia. Além disso, Dorival Júnior trabalhou cruzamentos e finalizações.

Rodrigo Coca/Corinthians