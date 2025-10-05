Após protesto, CBF muda arbitragem de última hora na Série B

Raphael Claus foi escalado para apitar Atlético-GO x Athletico-PR na véspera do jogo

Luccas Oliveira, da CNN Brasil

O protesto público do Atlético-GO funcionou, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou, na véspera, a escala de arbitragem para o jogo contra o Athletico-PR pela Série B, marcado para domingo (5).

Originalmente, o árbitro principal da partida seria Gustavo Bauermann, vinculado à Federação Catarinense de Futebol. Agora, Raphael Claus, de São Paulo/Fifa, fica encarregado pela partida.

Na sexta-feira (3), o Atlético-GO reclamou nas redes sociais da escolha por Bauermann, que, além de apitar pela FCF, é nascido no Paraná, estado do Athletico-PR.

O Dragão alega que dois times catarinenses — Criciúma e Chapecoense — estão na briga direto pelo acesso à Série A, o que poderia gerar um conflito de interesses.

Após a mudança da CBF, o Atlético-GO apagou a reclamação, e o presidente do clube, Adson Batista, agradeceu à entidade pela escalação de um árbitro Fifa para “um jogo desta importância”.

Situação da tabela da Série B

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam no domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B.

O Furacão está na quarta posição, com 48 pontos, enquanto o Dragão tem 42 pontos, em 10º. A partida é fundamental para o time goiano seguir com chances de acesso.

Já Criciúma e Chapecoense, citados pelo Atlético-GO, estão na 2ª e 7ª posições, respectivamente.

Cesar Greco / Palmeiras