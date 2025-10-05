sábado, outubro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Após protesto, CBF muda arbitragem de última hora na Série B

Raphael Claus foi escalado para apitar Atlético-GO x Athletico-PR na véspera do jogo

Luccas Oliveira, da CNN Brasil

O protesto público do Atlético-GO funcionou, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou, na véspera, a escala de arbitragem para o jogo contra o Athletico-PR pela Série B, marcado para domingo (5).

Originalmente, o árbitro principal da partida seria Gustavo Bauermann, vinculado à Federação Catarinense de Futebol. Agora, Raphael Claus, de São Paulo/Fifa, fica encarregado pela partida.

Na sexta-feira (3), o Atlético-GO reclamou nas redes sociais da escolha por Bauermann, que, além de apitar pela FCF, é nascido no Paraná, estado do Athletico-PR.

O Dragão alega que dois times catarinenses — Criciúma e Chapecoense — estão na briga direto pelo acesso à Série A, o que poderia gerar um conflito de interesses.

Após a mudança da CBF, o Atlético-GO apagou a reclamação, e o presidente do clube, Adson Batista, agradeceu à entidade pela escalação de um árbitro Fifa para “um jogo desta importância”.

Situação da tabela da Série B

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam no domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B.

O Furacão está na quarta posição, com 48 pontos, enquanto o Dragão tem 42 pontos, em 10º. A partida é fundamental para o time goiano seguir com chances de acesso.

Já Criciúma e Chapecoense, citados pelo Atlético-GO, estão na 2ª e 7ª posições, respectivamente.

Cesar Greco / Palmeiras

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Estêvão decide nos acréscimos, e Chelsea vence Liverpool na Premier League

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,259FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315