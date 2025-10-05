Estêvão decide nos acréscimos, e Chelsea vence Liverpool na Premier League

Brasileiro marcou o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo

Luccas Oliveira, da CNN Brasil

O jovem brasileiro Estêvão brilhou na vitória dramática do Chelsea sobre o Liverpool, por 2 a 1, neste sábado (4), pela 7ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge.

O atacante de 18 anos marcou o gol que garantiu o triunfo dos Blues aos 50 minutos do segundo tempo, após passe de Cucurella. Foi o primeiro gol de Estêvão em partidas oficiais pelo novo clube.

Postulantes ao título, Chelsea e Liverpool fizeram um jogo agitado em Londres. A primeira etapa foi marcada pelo golaço do equatoriano Moisés Caicedo, que acertou o ângulo de Mamardashvili para abrir o placar para os Blues.

O empate dos Reds veio aos 17 minutos da etapa final. Após bola aérea, Isak ajeitou para Gakpo tirar do goleiro Sánchez e deixar tudo igual.

Estêvão entra, joga bem e decide

O técnico Enzo Maresca acionou o brasileiro de 18 anos aos 29 minutos da etapa final, substituindo o português Pedro Neto. Mesmo com pouco tempo, Estêvão teve um impacto enorme na partida.

Ele não sentiu o peso de um duelo contra o atual campeão da Premier League e jogou solto. Quase marcou em um chute colocado aos 38 minutos, quando Mamardashvili fez grande defesa.

Aos 45′, Estêvão cruzou para Enzo Fernández acertar a trave do goleiro do Liverpool. E, quando o empate parecia definido no Stamford Bridge, a joia brasileira brilhou de vez.

Aos 50 minutos, Cucurella recebeu dentro da área, cruzou rasteiro e encontrou Estêvão bem posicionado. O atacante foi de carrinho na bola e definiu a vitória dos Blues. Ele se emocionou com o apito final.

Situação da tabela

Com a vitória, o Chelsea chega aos 11 pontos, sobe duas posições e é o 6º da Premier League. Além disso, tira pontos de um forte concorrente ao título.

Inclusive, o Liverpool perdeu a liderança para o Arsenal, que venceu o West Ham na manhã de sábado. Os Gunners têm 16 pontos, um a mais que os Reds, que perderam o segundo jogo consecutivo.

Robin Jones/Getty Images