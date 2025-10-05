domingo, outubro 5, 2025
SEGURANÇA

Ferry boat colide com barco pequeno em Breves

Um Ferry Boat da Empresa de Navegação Bom Jesus abalroou e esmagou um barco de pequeno porte que se encontrava ancorado no porto de Breves, na Região de Integração do Marajó. A cena dantesca ocorre no momento em que o comandante da embarcação de grande porte se aproxima do terminal portuário, fato que foi filmado e os vídeos publicados nas redes sociais. As imagens são impressionantes.

A Capitania dos Portos do Pará e Amapá já foi informada acerca do acidente e deve instaurar inquérito para apurar as responsabilidades.

Segundo as primeiras informações, foi tudo muito rápido. Ninguém se feriu, mas o barco de pequeno porte que, a princípio, não afundou, ficou bastante danificado. O acidente se registrou na manhã de ontem, sábado, 04, quando a embarcação fazia a manobra de atracação no porto de Breves.

Confira o vídeo das redes sociais no Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DPZYjEoALzR/?igsh=MXEydDYxZTRvOG50Yw%3D%3D

Com informações do Ver-o-Fato

