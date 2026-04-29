Arte em Cores inicia montagem de exposição e leva artes visuais para a Feira do Produtor de Parauapebas

A rotina da Feira do Produtor de Parauapebas, no sudeste do Pará, já começou a ganhar novas cores, formas e significados com a montagem da exposição da 6ª edição do projeto Arte em Cores. Tradicional ponto de encontro entre trabalhadores, produtores e consumidores, o espaço está sendo preparado para receber uma mostra que aproxima a arte do cotidiano e transforma a feira em um ambiente multicultural. A exposição ocupará uma área de 300 metros quadrados dentro do galpão da feira, de 2 a 31 de maio de 2026, reunindo 30 obras de artistas de 16 cidades do interior do Pará e do Maranhão. A iniciativa tem o patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet, em parceria com o Instituto Tatajuba, e é realizada pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.

Entre caixas de frutas, bancas e o vai e vem dos feirantes e fregueses, as primeiras telas e pinturas começam a aparecer, despertando a curiosidade de quem passa. Os bastidores da montagem já mudam a dinâmica do local. Enquanto alguns trabalhadores acompanham de perto a instalação das obras, outros se surpreendem ao ver o cenário de todos os dias ganhar uma nova configuração.

Para quem vive esse cotidiano do mercado, a novidade traz ótimas expectativas, como conta Don Chico, trabalhador da feira: “O Arte em Cores traz movimento, alegria e mais clientela. E é muito lindo e importante o trabalho dos artistas, motivo de admiração. Eu acredito que a exposição vai ser um grande sucesso, é um projeto bem feito, bacana”, ele afirma. A feirante Vanessa Nunes também está animada: “As pessoas já gostam muito de vir aqui, mas, tendo arte, embeleza mais e desperta a curiosidade de quem vem de fora”.

Segundo o curador geral e coordenador do projeto, Gilberto Scarpa, a escolha da Feira do Produtor de Parauapebas como espaço expositivo é um dos pontos fortes da 6.ª edição do Arte em Cores, pois conecta artistas e público de uma forma diferenciada, expandindo o alcance da arte. “A montagem aqui tem um ritmo próprio, que acompanha o movimento da feira. A arte deixa de ser algo distante e passa a acontecer no meio das pessoas, no percurso delas. É nesse encontro inesperado que surgem novas conexões, novos olhares e uma relação mais verdadeira com o fazer artístico”, enfatiza.

Ao mesmo tempo em que inaugura possibilidades, esta edição do projeto também representa uma revisita às origens. “A proposta desta edição é muito especial. No início do Arte em Cores, nós convidamos artistas que já trabalhavam com pintura e desenho para levarem sua arte para os muros, ocupando as ruas e dialogando diretamente com a cidade. Agora, estamos fazendo um movimento de retorno, no qual esses artistas revisitam o suporte original de suas trajetórias, que são as telas, os quadros, o desenho mais intimista. É como um reencontro com a essência de cada um, sem perder tudo o que foi construído nas ruas. E fazer isso dentro de um mercado, um espaço vivo e cotidiano, torna essa experiência ainda mais potente. Depois, o projeto segue seu caminho de volta às ruas, na próxima edição, mas agora é o momento de pausa, de resgate e de aproximação”, explica Scarpa.

Além da diversidade de técnicas, a exposição também valoriza a identidade regional, com destaque para o Nanquim Amazônico, presente em cinco das obras selecionadas. O Arte em Cores, assim, reforça a importância de reconhecer e dar visibilidade a expressões artísticas que nascem da própria Amazônia.

A abertura da exposição será no dia 2 de maio, com visitação gratuita até 31 de maio. Após esse período presencial, as obras ficarão disponíveis na galeria virtual do projeto, ampliando o acesso do público ao trabalho de todos os artistas participantes.

Serviço

Exposição Arte em Cores – 6ª edição

Onde: Feira do Produtor de Parauapebas (PA)

Período de visitação: 2 a 31 de maio de 2026

Para dúvidas ou mais informações: contato pelo whatsapp: (99) 99205-3653 e e-mail arteemcores@tatajuba.art.br

Visite as redes sociais do projeto: instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove

Arte em Cores: conectando talentos e ampliando horizontes

Ao longo de sua trajetória, iniciada em 2020, o Arte em Cores se consolidou como um espaço de desenvolvimento artístico, visibilidade e geração de oportunidades e renda, reunindo dezenas de artistas, além de deixar um legado duradouro nas cidades por onde passa. Ao todo, já conta com mais de 330 obras de arte produzidas em mais de 20 localidades contempladas nos estados do Pará, Maranhão e Minas Gerais. Em sua sexta edição, o projeto se renova e reafirma seu compromisso com a cultura e a economia criativa ao propor outros formatos e públicos, reconhecendo a arte como parte viva dos espaços de convivência e troca entre pessoas.

O Arte em Cores – 6ª edição é patrocinado pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet, em parceria com o Instituto Tatajuba e a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com realização da Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil – Do lado do povo brasileiro.

Fonte e imagem: Temple Comunicação