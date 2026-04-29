Vídeo: Com 100 kg a menos, Thais Carla celebra um ano de cirurgia bariátrica e chora ao relatar nova fase

Na terça-feira (28), a influenciadora Thais Carla emocionou seus seguidores ao compartilhar um marco divisor de águas em sua trajetória: o primeiro aniversário de sua cirurgia bariátrica. Com cerca de 100 kg eliminados desde o procedimento, Thais surgiu em lágrimas nas redes sociais para refletir sobre um processo que, segundo ela, vai muito além da estética ou dos números na balança.

Um Relato de Coragem e Entrega

Diferente do que muitos poderiam esperar, o discurso de Thais não foi pautado em arrependimentos sobre o passado, mas sim em orgulho. Ela fez questão de reforçar que a decisão não foi uma tentativa de apagar quem ela era, mas sim uma evolução consciente.

“Hoje faz um ano que decidi mudar, mudar não quem eu sou, mas sim reescrever uma nova história. Tantas vezes eu tive medo… Não é fácil reescrever a sua própria história de uma forma feliz”, declarou a influenciadora.

Para Thais, a jornada foi marcada por três pontos fundamentais, ela enfatizou que sempre foi feliz e amada, independentemente do peso. “Eu não vou contar a história triste de uma mulher gorda”, afirmou, quebrando o estigma de que a felicidade só começa após o emagrecimento.

Como em tudo o que faz, ela mergulhou no processo “de corpo e alma”. Em entrevista recente ao portal LeoDias, ela destacou que o suporte familiar foi essencial para enfrentar a “montanha-russa hormonal” e os desafios psicológicos da adaptação.

Desafios Além do Espelho

Apesar da celebração, Thais não romantizou o pós-operatório. Ela revelou que o processo envolve oscilações emocionais intensas: “Tem dia que você chora, tem dia que você ri, tem dia que você tá ótima”.

A influenciadora encerra esse primeiro ciclo mostrando que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora, provando que é possível abraçar a saúde e a mudança sem perder a essência que a conectou com milhões de pessoas.