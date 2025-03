Árvores passarão por serviços de poda e supressão em março

Serviços da Semmac, que incluem também rebaixamento e equilíbrio, ocorrerão em março, com intervenções programadas para os dias 10 e 14 em avenidas e ruas do centro.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretária de Meio Ambiente e Clima de Belém (Semmac), dará início, ao longo do mês de março, a um conjunto de ações de manutenção das árvores espalhadas pela cidade. Os serviços, que envolvem poda, supressão, rebaixamento e equilíbrio de árvores, visam garantir a segurança, saúde das plantas e melhoria da paisagem urbana.

A supressão de árvores, que ocorrerá nos dias 10 e 14 de março, será realizada em locais estratégicos da cidade, onde há risco à segurança pública ou à infraestrutura urbana. Os pontos contemplados com o serviço de remoção incluem a Praça Batista Campos, svenidas Magalhães Barata, José Malcher, José Bonifácio, Generalíssimo Deodoro e a Travessa Rui Barbosa. A supressão é uma medida necessária para evitar acidentes, como quedas de árvores ou galhos, especialmente em áreas de grande circulação de pedestres e veículos.

Além da supressão, também serão realizadas podas e o rebaixamento das copas das árvores. A poda tem o objetivo de eliminar galhos secos e doentes, além de evitar que as árvores atinjam a fiação elétrica, que pode ser comprometida pelo crescimento desordenado das plantas. O rebaixamento da copa, por sua vez, será executado em áreas com fiação elétrica mais baixa, a fim de evitar curto-circuitos ou danos à rede elétrica. Já o equilíbrio das árvores visa melhorar a distribuição da vegetação, garantindo o bom desenvolvimento das plantas e sua preservação a longo prazo.

Segundo a Semmac, as intervenções são realizadas com base em critérios técnicos que consideram a segurança da população, o bem-estar das árvores e a preservação ambiental. A Secretaria também ressalta que os serviços serão executados de forma planejada e com a máxima atenção para minimizar impactos no tráfego e no cotidiano dos moradores.

Moradores e motoristas que circulam pelas áreas afetadas pelos serviços são orientados a ficarem atentos aos horários e locais de intervenção, já que pode haver alterações temporárias no tráfego ou bloqueios em algumas vias durante a execução das atividades. A Semmac reforça que essas ações são essenciais para garantir a qualidade de vida na cidade, a segurança da população e o cuidado com o meio ambiente.

Foto: Jader Paes

Texto: Marli Portilho