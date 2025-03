Prefeitura participa da entrega do Hospital Público da Mulher

Prefeitura de Belém esteve presente no ato de entrega do importante equipamento público e que contribui para o fortalecimento da saúde do município. Hospital Público da Mulher, do Governo do Pará, deverá atender mensalmente 28 mil mulheres.

No Dia Internacional da Mulher, um presente especial para as mulheres de Belém e do Pará. O primeiro Hospital Público da Mulher na região Norte, localizado na capital paraense, foi inaugurado na manhã deste sábado (08), com a presença do prefeito de Belém, Igor Normando, entre outras autoridades do município.

Construído pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), a unidade representa um investimento de mais de R$ 155 milhões e está localizada na Avenida Gentil Bittencourt, na região central da cidade. A expectativa é de que 28 mil mulheres sejam atendidas mensalmente na mais recente unidade.

“O Hospital da Mulher é o maior e mais tecnológico aparelho de saúde de todo o nosso país. Isso mostra o compromisso do governo do Estado com a nossa cidade e o nosso Estado. Aproveito esse momento para parabenizar todas as mulheres por esse dia e dizer que, no nosso governo, a Prefeitura de Belém é uma das capitais onde mais mulheres ocupam cargos de chefia. Isso mostra que a valorização das mulheres não é só discurso, mas, fundamentalmente, uma prática”, pontuou o prefeito de Belém, Igor Normando.

Hospital da Mulher do Pará foi inaugurado neste sábado (08), em Belém (PA). – Crédito: Wagner Pinheiro Jr

Reforço na saúde pública

O Hospital Público da Mulher vai oferecer para as mulheres de Belém, a partir da próxima segunda-feira (10), atendimento especializado de média e alta complexidade. A unidade conta com 11 pavimentos e 120 leitos, sendo 100 para internação e 20 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Entre as especialidades ofertadas estão: ginecologia, mastologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, proctologia, cirurgia vascular, urologia e neurologia, além de exames como mamografia, ressonância magnética, tomografia e densitometria óssea.

Um dos diferenciais do hospital é o atendimento de urgência e emergência para as vítimas de violência sexual e doméstica, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para mulheres em situação de vulnerabilidade.

“O Governo do Pará dá uma demonstração de como é possível fazer uma política pública que permita que as mulheres se sintam valorizadas todos os dias e não apenas no dia 8 de março. Estamos muito orgulhosos e felizes porque esta é uma ação efetiva para mudar e transformar as vidas das pessoas”, frisou o governador Helder Barbalho.

A cerimônia também contou com a presença do representante do Governo Federal, Alexandre Padilha, que deverá tomar posse como ministro da Saúde na próxima segunda-feira, dia 10.

Foto: Wagner Pinheiro Jr

Texto: Elck Oliveira