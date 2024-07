Assassino que estava foragido havia 10 anos é preso pela Polícia no RJ

A Polícia Federal localizou suspeito de homicídio ocorrido no Pará, há dez anos. A prisão, preventiva, foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, cidade onde o acusado estava morando. O inquérito do caso está na Polícia Civil do Pará.

Com o mandado de prisão em aberto, a Polícia Federal em Altamira passou a investigar onde estaria o foragido, em parceria com a Polícia Federal em Nova Iguaçu e a Polícia Civil do RJ.

Com base nas informações levantadas pela PF, a Polícia Civil localizou e prendeu o suspeito.

Ele é acusado de balear Gisiele Moura de Oliveira, que tinha 24 anos, em 2014, no município de Breu Branco/PA. De acordo com testemunhas à época, a vítima teria se recusado a dançar com o agressor, então dono de bar, que sacou arma e fez vários disparos. Gisiele morreu horas depois, no hospital, e o agressor passou a viver foragido.

Imagem: Reprodução/Ascom/SRPF em Altamira