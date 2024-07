Fest Verão 2024 leva visitantes de Portel ao delírio nestes momentos derradeiros das férias escolares

Portel, no Marajó, que durante o mês de julho desenvolveu farta programação cultural esportiva, atraindo mais de cinco mil pessoas, sediou a etapa do 9º Motocross Portelense, que contou com várias equipes participantes de diversas cidades, com a presença do Narrador oficial do MotoCross Brasileiro, Cristian Mascari. Uma outra participação importante no evento foi do Giomar Pereira Flores, hexacampeão brasileiro de MotoCross Freestyle, que levou o público ao delírio com as manobras radicais pela primeira vez dentro da Ilha do Marajó.

Em Portel, moradores que estiveram no evento, falam que se sentiram emocionados de ver um evento de envergadura tão bem organizado. Seu Joao Lima disse que “meu coração faltou sair pela boca, é muita emoção, ver esse homem ter coragem de pular nessa moto”.

O final do Fest Verão Portel, na parte cultural, teve encerramento com o 34º Baile da Musa 2024, para a escolha da musa do verão. Depois do baile, houve shows com antores de diversos gostos musicais, com destaque para o músico Thiaguinho Mala Mansa, de Fortaleza, que fez o nordestino com puxada para o arrasta pé, com forró estilizado.

Durante a programação cultural não faltou a performance da paraense Dj Meury, com pegada jovem de vários ritmos do melod paraense.

O encerramento contou ainda com a presença do J. Som (Magestora Fênix), que encerrou num ritmo frenético com as melodias mais marcantes e musicas recém lançadas, para delírio do publico.

Resultado do 9⁰ Motocross de Portel-Pa

MX-1

1° # Gabriel Santos 128 – Laranjal

2° # Parmalat 69 – Castanhal-pa

3° # Matheus philipe 07 – Castanhal-pa

4° # Gilma flores 1 – Mato Grosso

MX-3

1° # Wellington Duarte 216 – Concórdia-Pa

2° # Diego furtado 2 – Gurupá

3° # Robert Albuquerque 25 – Mato Grosso

4° # Parmalat 69 – Castanhal-pa

5° # Anderson 28 – Castanhal-pa

MX-INTERMEDIARIA

1° # Jose willy 216 – Concórdia-Pa

2° # Matheus philipe 07 – Castanhal-pa

3° # Gabriel Santos 11 – Laranjal

4° # Parmalat 69 – Castanhal-pa

5° # Fábio Noda 05 – Breves

MX-JR

1° # Matheus philipe 07 – Castanhal-pa

2° # Rodrigo Jr. 15 – Breves-pa

3° # João Lucas 10 – Portel-pa

NAC-PRÓ

1° # João willy 216 – Concórdia-Pa

2° # Guilherme 46 – Portel-pa

3° # Anderson 27 – Portel-pa

4° # Parmalat 69 – Castanhal-pa

5# Lucas Serrí 8 – Portel-pa

NAC-INTERMEDIÁRIA

1° # Gabriel Santos 128 – Laranjal

2° # Diego Furtado 2 – Gurupá

3° # Anderson 27 – Portel-pa

4° # Ezequiel Gomes 46 – Portel-pa

5° # Lucas Perreira 190 – Portel-pa

NAC-REGIONAL

1°# Diego Monster

2°# Anderson 2

3°# Serrín 8

4°# Boiadeiro 22

5°# Leandeson

CIDADE

1°# Anderson 2

2°# Serrín 8

3°# Boiadeiro 22

4°# Vitinho 313

5°# Rafael 27

6°# Zeraldo 15

7°# Melk 76

DS SPORTS COMPETIÇÕES, 28 DE JULHO DE 2024

Imagens: Ray Nonato