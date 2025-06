Bebê e mulher morrem em acidente causado por motorista bêbado no Pará

Um grave acidente na BR-230, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, tirou a vida de um bebê de 10 meses e de uma mulher na noite de domingo (15). O motorista do carro, identificado como Rogério do Nascimento Abreu, foi preso em flagrante após confessar que estava embriagado no momento da colisão.

Segundo a Polícia Civil, Rogério contou que passou o dia ingerindo álcool em uma ilha e, ao retornar, colidiu na traseira de um caminhão baú estacionado às margens da rodovia. No carro estavam três crianças e dois adultos.

O bebê, identificado como Heitor Henrique Abreu Oliveira, morreu no local. Lucidalva Silva da Conceição, uma das passageiras, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu e morreu no Hospital Regional de Tucuruí.

Outra ocupante, Marinilde do Nascimento Abreu, também estava no veículo, mas seu estado de saúde não foi informado.

O motorista do caminhão não foi encontrado no local do acidente. Informações preliminares apontam que ele teria ido até a UPA de Novo Repartimento, mas fugiu ao saber da morte da criança.

Rogério foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado por embriaguez, e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Imagem: Reprodução