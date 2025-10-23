quinta-feira, outubro 23, 2025

Belém cria sistema inédito para proteger crianças e adolescentes durante a COP 30

Durante a COP 30, que será realizada em Belém entre 10 e 21 de novembro de 2025, a capital paraense vai contar com um sistema inédito de proteção para crianças e adolescentes. O plano, chamado “Nosso Clima, Nosso Futuro, Nossas Crianças”, foi desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Belém, o Governo do Estado e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A iniciativa tem como objetivo garantir segurança e acolhimento para o público infantojuvenil durante o evento, que deve atrair milhares de pessoas do Brasil e do mundo. Grandes encontros internacionais, como a COP, aumentam o fluxo de turistas e visitantes, o que pode gerar riscos de exploração, desaparecimentos e outras violações de direitos.

Para prevenir esses problemas, mais de 1.400 voluntários serão capacitados para atuar nos locais de maior circulação, como o Hangar, o Ver-o-Peso, a Estação das Docas, os parques urbanos e a Universidade Federal do Pará. Também será montado um plantão integrado no Centro de Referência em Educação Infantil Orlando Bitar, pronto para acolher crianças que se perderem ou precisem de atendimento especial.

Outra medida importante será a distribuição de pulseiras de identificação com nome e telefone do responsável, além de materiais informativos sobre direitos da infância. O canal de denúncias “Disque 100” vai funcionar em português, inglês e espanhol para atender moradores e visitantes estrangeiros.

De acordo com a superintendente da Primeira Infância, Flávia Marçal, o protocolo é um marco para Belém e para o país, por ser a primeira vez que uma COP adota um plano específico de proteção infantil. A experiência poderá servir de modelo para outros grandes eventos no Brasil e no mundo.

Com essa iniciativa, Belém mostra que a COP 30 não será apenas um encontro sobre o clima, mas também um exemplo de cuidado e responsabilidade social com as futuras gerações.

Imagem: Paula Lourinho

