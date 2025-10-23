quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: time improvisa carrinho de demarcação e “dá fim ao estresse”

A equipe do Futebol Estrela encontrou uma solução criativa para um problema comum nos campos amadores: a demarcação das linhas de jogo. Para se livrarem do estresse e da dificuldade de marcar o campo manualmente antes das partidas, a própria galera se uniu e construiu um engenhoso carrinho de demarcação improvisado.

O resultado da invenção caseira, que funciona perfeitamente, foi compartilhado em vídeo por um dos integrantes. Nas imagens, ele demonstra o funcionamento do carrinho, provando que a necessidade aguça o engenho e que, na hora do aperto, “tudo se torna possível” com um pouco de criatividade e trabalho em equipe. A solução rápida e eficaz garantiu que o time possa focar no que realmente importa: a partida.

Se inscreva no canal:

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Belém cria sistema inédito para proteger crianças e adolescentes durante a COP 30
Próximo artigo
Brasil e Indonésia firmam acordos e Lula confirma candidatura em 2026

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,226FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315