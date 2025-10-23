Vídeo: time improvisa carrinho de demarcação e “dá fim ao estresse”

A equipe do Futebol Estrela encontrou uma solução criativa para um problema comum nos campos amadores: a demarcação das linhas de jogo. Para se livrarem do estresse e da dificuldade de marcar o campo manualmente antes das partidas, a própria galera se uniu e construiu um engenhoso carrinho de demarcação improvisado.

O resultado da invenção caseira, que funciona perfeitamente, foi compartilhado em vídeo por um dos integrantes. Nas imagens, ele demonstra o funcionamento do carrinho, provando que a necessidade aguça o engenho e que, na hora do aperto, “tudo se torna possível” com um pouco de criatividade e trabalho em equipe. A solução rápida e eficaz garantiu que o time possa focar no que realmente importa: a partida.

