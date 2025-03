Belém recebe palestra gratuita com a ex-ginasta Laís Souza 

Antes do grande dia da Corrida Nacional do SESI, o SESI Pará promoverá uma palestra com a ex-ginasta Laís Souza, no dia 04 de abril, às 19h, no Teatro do SESI. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia no site do SESI Pará. Inscrições aqui: https://bit.ly/palestra-lais-souza

Reconhecida por sua trajetória na ginástica artística, Laís integrou a seleção brasileira e competiu em 4 olimpíadas, 4 mundiais e 3 pan-americanos. Em 2013, decidiu mudar de modalidade e passou a treinar para competir no esqui aéreo. No entanto, em 2014, durante sua preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, sofreu um acidente que resultou em uma fratura na coluna cervical, tornando-se tetraplégica.

Atualmente, Laís atua como apresentadora de TV e palestrante, compartilhando sua história de vida, desde a carreira no esporte olímpico até os desafios enfrentados após o acidente. Em Belém, ela abordará a importância do esporte e a superação, temas que marcaram sua jornada. No currículo, a ex-atleta carrega 53 medalhas conquistadas em diferentes competições.

O SESI Pará reforça seu compromisso em incentivar o esporte e promover histórias inspiradoras. “Estamos muito felizes em trazer a Laís para Belém, para falar sobre esporte e superação. São temas que se complementam e nos motivam a buscar sempre o melhor”, destaca Luiz Negreiros, gerente executivo de esporte e lazer do SESI Pará.

Serviço:

Palestra “O Poder da Transformação”, com Laís Souza

Data: 04/04

Horário: 19h

Local: Teatro do SESI – Belém

Entrada gratuita – Inscrições: https://bit.ly/palestra-lais-souza