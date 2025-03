Documentário “Entre Raízes e Rituais Ancestrais” resgata a sabedoria das mulheres de cura da Amazônia

Filme estreia nesta terça-feira (25 ), às 19h, no auditório Wilson Fonseca da UFOPA Rondon, em Santarém, e no canal Bubui Cultura, no YouTube.

No silêncio da floresta, onde os rios contam histórias e as árvores guardam segredos, há mulheres que carregam em suas mãos o poder da cura. São benzedeiras, puxadeiras, erveiras e parteiras que, por gerações, mantêm vivas as tradições ancestrais da Amazônia. “Entre Raízes e Rituais Ancestrais, Mãos de Cura – Mulheres da Amazônia”, documentário dirigido por Joyce Viana, mergulha nesse universo para revelar a força, a espiritualidade e a resistência dessas guardiãs do saber que moram no município de Santarém, Pará.

A estreia acontece no dia 25 de março, às 19h, no auditório Wilson Fonseca da UFOPA Rondon, em Santarém, e simultaneamente no canal Bubui Cultura, no YouTube, ampliando o alcance dessas histórias para públicos diversos.

O documentário traz relatos marcantes de mulheres que aprenderam seus ofícios não nos livros, mas na observação, na escuta e na prática diária. Uma dessas histórias é a de Maria Susete Kumaruara, indígena da aldeia Solimões, que se tornou parteira ainda criança. “O pai da criança pediu que eu fizesse companhia para a grávida enquanto buscava uma parteira. Mas minha mente foi guiando, minhas mãos souberam o que fazer. O bebê não estava na posição certa, e, sem saber como, ajeitei e trouxe ele ao mundo”, relembra Susete, que já realizou incontáveis partos ao longo da vida.

Além dela, conhecemos outras mulheres que carregam esse saber ancestral: Juvita (Jovelina Oliveira) e Railanda Maia, puxadeiras que alinham corpos e energias; Maria Barreto, benzedeira que usa rezas e orações para curar; Nelsi Escher, Alaíde dos Anjos e Luciene Borari, erveiras que conhecem os segredos das plantas medicinais; e Neide Viana, que une os conhecimentos da puxação e das ervas para trazer equilíbrio ao corpo e ao espírito.

Um olhar sensível – À frente do documentário está a cineasta Joyce Viana, nascida em Belém e moradora de Santarém há mais de 20 anos. Pós-graduada em Gestão Cultural e Indústria Criativa pela PUC-RJ, atua há mais de uma década na produção cultural e no audiovisual, dedicando-se a narrativas que valorizam a identidade amazônica e os saberes tradicionais da região.

A música também desempenha um papel essencial no filme. Cada mulher retratada inspirou uma canção composta pelo músico Allan Carvalho, artista belenense que transformou essa trilha sonora em um álbum musical. As composições não apenas acompanham a narrativa, mas traduzem em melodia a força e a essência de cada personagem, tornando o documentário uma experiência sensorial única.

Um legado – Mais do que um registro, “Entre Raízes e Rituais Ancestrais” é um chamado à preservação dessas memórias. O documentário será exibido em escolas, quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas, onde poderá inspirar novas gerações a valorizar e continuar esses saberes. A expectativa é que o filme alcance pelo menos 10.000 pessoas nas plataformas digitais e conquiste espaço em festivais como o Festival de Alter do Chão e Amazônia DOC, ampliando o debate sobre cultura, espiritualidade e resistência amazônica para o mundo.

“Essas mulheres são a alma da floresta. Seu conhecimento é um tesouro vivo, e precisamos garantir que ele não se perca”, afirma Joyce Viana.

