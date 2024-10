Belinda Davids confirma turnê imperdível pela América Latina

Belinda Davids, a estrela sul-africana, que com sua voz poderosa conquistou o mundo, vencedora do “Even Better Than the Real Thing” e com participações memoráveis no Britain’s Got Talent” e “Showtime at the Apollo”, chega ao Brasil trazendo uma experiência inesquecível para as principais cidades do país, antes de seguir para o Chile.

A turnê começará em Curitiba, no dia 5 de dezembro, seguida por Belo Horizonte no dia 6, Ribeirão Preto no dia 7, e São Paulo no dia 8. A jornada musical continua em Brasília no dia 10 e Goiânia no dia 11, antes de encerrar em grande estilo em Santiago, Chile, no dia 14 de dezembro.

Com uma carreira marcada por sua impressionante capacidade vocal, Belinda Davids tem encantado plateias ao redor do mundo. Seu show, que já passou por diversos países, proporciona ao público uma viagem nostálgica e emocional. Acompanhada por uma banda talentosa, bailarinos energéticos, músicos excepcionais e figurinos deslumbrantes, oferece uma experiência que vai além das expectativas.

Clássicos como “I Will Always Love You”, “Greatest Love of All”, “I Wanna Dance with Somebody” e muitos outros ganham vida de uma forma que poucos artistas conseguem alcançar, deixando em cada local sua marca e momentos imperdíveis.

Os ingressos para esta turnê exclusiva estarão disponíveis em breve. Não perca a chance de testemunhar um espetáculo que vai desafiar seus sentidos e tocar seu coração. Prepare-se para uma noite que ficará gravada na memória.

SOBRE BELINDA DAVIS

Belinda Davids nasceu na pequena cidade costeira de Port Elizabeth, na África do Sul. Vinda de uma família musical com sete filhos, encontrou consolo e empoderamento na música durante os difíceis tempos do apartheid. Com um talento evidente desde cedo e um alcance vocal de 4 oitavas, se destacou sem nunca ter tido treinamento vocal formal.

A cantora começou a se apresentar profissionalmente aos 14 anos e se tornou habilidosa em muitos gêneros, mas seu verdadeiro amor sempre foi o R&B. Sua maior inspiração foi Whitney Houston, cuja influência moldou sua carreira e estilo musical.

Na década de 90, Belinda chamou a atenção de executivos da gravadora Tusk Records, lançando seu álbum homônimo. Três músicas desse álbum, “This I Swear”, “This Is My Life” e “We Go Together”, foram lançadas como singles, com “We Go Together” alcançando o topo das paradas na África do Sul por seis semanas. Durante esse período, ela também abriu shows para grandes nomes internacionais, incluindo Michael Jackson e The Temptations.

Após expandir sua carreira internacionalmente, Belinda se estabeleceu em Los Angeles, onde trabalhou como vocalista de apoio para grandes nomes do Pop e R&B. Em 2013, foi escolhida entre quase 15.000 candidatos para estrelar a produção “The Greatest Love of All” da Showtime Australia, celebrando o legado de Whitney Houston.

Desde então, a demanda por suas apresentações cresceu exponencialmente, com turnês globais que incluíram performances em países como EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Rússia, Austrália, e muitos outros.

Em 2017, Belinda alcançou novos patamares ao vencer o programa de talentos “Even Better Than the Real Thing” da BBC e dar uma performance emocionante no “Showtime at the Apollo”. Apesar das adversidades impostas pela pandemia de COVID-19, ela conseguiu completar uma turnê nacional no Reino Unido em 2021.

Em 2024, Belinda Davids continua a encantar o público com sua voz poderosa e presença de palco. Ela está revisitando países como EUA, Austrália, Alemanha e Itália, além de estrear em novos mercados como França e Chile. Sua paixão pela música e dedicação ao legado de Whitney Houston continuam a inspirar fãs ao redor do mundo.

Para tour pela América Latina, Belinda promete trazer ao palco a emoção e a magia que fizeram de “O Guarda-Costas”, que comemora seu 32º aniversário, um sucesso atemporal.

Imagem: Divulgação