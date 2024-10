Escola Deixa Falar vence concurso de samba-enredo da Grande Rio

A escola de samba Deixa Falar, da Cidade Velha, em Belém, venceu o concurso de samba-enredo da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2025. A final aconteceu na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite de ontem, sábado, 28. A composição escolhida, intitulada “A mina é cocoriô!”, é assinada por Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes.

O enredo que será levado para a Marquês de Sapucaí, intitulado “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, é uma homenagem à cultura paraense e suas lendas, inspirado na música “Quatro Contas”, de Dona Onete. O tema foi desenvolvido pelos carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

A escola Deixa Falar disputou a final com outras quatro composições, incluindo o samba da também paraense Bole Bole, do bairro do Guamá. As duas escolas chegaram à disputa no Rio de Janeiro após passarem pela seletiva realizada em Belém, no Parque Urbano Belém Porto Futuro, em setembro.

Além dos compositores, a grande final contou com a presença da paraense Alane Dias, nova musa da Grande Rio para 2025.

O desfile da Grande Rio, com o samba vencedor da Deixa Falar, ocorrerá no dia 3 de março de 2025, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Imagem: Reprodução/Galeriadosamba