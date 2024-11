Bolsonaro depõe em processo que investiga ex-chefe da PRF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento à Controladoria-Geral da União (CGU), nesta terça-feira (5), por meio de videoconferência.

O depoimento se dá no âmbito de um processo aberto pela CGU para apurar a atuação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, nas eleições de 2022.

O processo tramita sob sigilo, e Bolsonaro foi indicado como testemunha de defesa de Vasques. O caso pode cassar a aposentadoria do ex-diretor como policial rodoviário federal.

Em outubro de 2022, sob a alegação de que seria preciso combater o transporte irregular de eleitores, principalmente no Nordeste, o então chefe da corporação determinou a realização de blitz em rodovias federais do Nordeste no dia do segundo turno. O objetivo, segundo as investigações, era obstruir o trânsito de eleitores aos locais de votação.

Por esse caso, Silvinei foi preso em agosto de 2023 e solto um ano depois por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Como medida alternativa, o magistrado determinou que Silvinei tem que usar tornozeleira eletrônica e fica proibido de usar as redes sociais e de portar arma. Ele também teve seu passaporte cancelado.

Fonte: Pleno news/Foto: Pedro Guerreiro