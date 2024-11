Governo do Estado reforça a adoção da vacina injetável contra poliomielite no Pará

Estado passou a adotar um novo esquema vacinal contra a poliomielite no Pará, com a substituição da tradicional vacina oral, conhecida como “gotinha”, pela vacina inativada (VIP) no reforço para crianças de 15 meses. A mudança, implementada pelo Ministério da Saúde, quer aumentar a segurança da imunização e segue diretrizes internacionais para reduzir riscos associados ao uso do vírus atenuado na vacina oral.

Com esse novo esquema, serão aplicadas três doses da vacina VIP aos 2, 4 e 6 meses, seguidas por um único reforço com a VIP aos 15 meses. Essa atualização elimina o uso da vacina oral, que anteriormente era aplicada como reforço aos 15 meses e 4 anos, garantindo uma proteção mais eficaz contra a poliomielite.

Esquema vacinal

O esquema vacinal será: 2 meses – 1ª dose; 4 meses – 2ª dose; 6 meses – 3ª dose; e 15 meses – dose de reforço.

Jaíra Ataíde, coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), destacou a importância dessa transição. “A substituição da vacina oral pela injetável representa um passo significativo para garantir a segurança e a imunidade de nossas crianças. Nosso objetivo é fortalecer a proteção contra a poliomielite, eliminando o risco de mutação viral que a vacina oral pode apresentar,” explicou.

Entre 28 de setembro e 31 de outubro de 2024, foi feita a retirada de todas as doses da vacina oral (VOP) das salas de vacinação no estado, um processo rigorosamente documentado para assegurar que a transição para a VIP ocorresse de forma segura. Esse intervalo foi necessário para garantir a retirada completa da VOP antes do início das doses de reforço com a VIP.

Jaíra Ataíde explicou a importância do processo de retirada da vacina oral das salas de vacinação antes do início do novo esquema com a vacina inativada. “Esse intervalo de retirada da vacina oral foi essencial para garantirmos que o novo reforço fosse implementado com segurança. Precisávamos eliminar qualquer risco de aplicação da vacina antiga, garantindo que a mudança fosse total e que todas as crianças recebessem a dose mais segura disponível.”

Erradicação da pólio – Com o novo esquema, a Sespa reforça seu compromisso com a saúde pública, trabalhando para manter o estado livre da poliomielite. O último caso da doença no Pará foi registrado em 1985, e o Brasil é considerado um país livre do vírus desde 1994. Mesmo assim, a vacinação é essencial para prevenir qualquer reintrodução da pólio, e a Sespa continua empenhada em promover o acesso às vacinas e assegurar que o público infantil receba a proteção necessária.

A vacina VIP, por utilizar uma cepa de vírus inativado, elimina o risco de mutação viral e é especialmente indicada para crianças imunocomprometidas. Com altos títulos de anticorpos, a VIP oferece uma proteção próxima de 100% após as três doses primárias, representando um avanço importante na luta contra a poliomielite.

Zé Gotinha – Desde os anos 1980, o personagem Zé Gotinha tem sido um ícone na luta contra a poliomielite no Brasil. Ao longo do tempo, ele também passou a atuar em campanhas contra outras doenças imunopreveníveis, como o sarampo, reafirmando seu papel na promoção da saúde e na conscientização sobre a importância da vacinação.

O ‘Zé Gotinha’ se tornou um símbolo universal na missão de salvar vidas e um aliado importante no processo de educação e combate às notícias falsas.

Texto de Bianca Botelho / Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra