Festival celebra a força da cozinha periférica e das mulheres da Vila da Barca em Belém

No próximo dia 5 de setembro, quando se comemora o Dia da Amazônia, a comunidade da Vila da Barca, em Belém, vai se tornar palco de um encontro único que mistura gastronomia, cultura popular e ancestralidade. O Festival Gastronômico “Roteiro Cozinha Periférica” chega para valorizar a história de vida e o talento das mulheres da comunidade, que encontraram na cozinha uma forma de transformar tradições em futuro.

Mais do que um evento culinário, o festival é uma celebração de identidade e resistência, reforçando a importância da memória alimentar amazônica e a força feminina nas periferias. A iniciativa marca a formação da primeira turma de Gastronomia da Vila da Barca, um marco histórico para o bairro e para a cidade.

Sabores que contam histórias

Durante o festival, o público poderá se deliciar em uma feira gastronômica recheada de pratos que resgatam receitas passadas de geração em geração. Haverá ainda um concurso culinário com voto popular, em que cada prato carrega não só ingredientes da região, mas também narrativas de vida, lutas e sonhos.

A curadoria está sob responsabilidade da chef e boieira Lúcia Torres, ícone do Ver-o-Peso, que acompanha de perto as mulheres do projeto. Para ela, a cozinha é muito mais do que ofício: é uma forma de autoestima, autonomia e reconhecimento social.

Cultura que pulsa na periferia

O festival também será um grande palco cultural. Estão confirmadas apresentações de Carimbó D’aqui de Mestre Muka, DJ Pica Pau da Cobra Som, Fé no Batuque e da artista Alina Açaí Pimenta, que prometem transformar a Vila da Barca em uma grande festa popular.

Como legado, será lançado um Livro de Receitas e Técnicas organizado pelas próprias participantes. Mais do que um material de registro, o livro será um símbolo da sabedoria compartilhada pelas mulheres da comunidade, preservando sabores e modos de preparo que são parte viva da cultura amazônica.

O festival é fruto do projeto Memória e Cultura Periférica, criado em 2020, e conta com apoio da Embaixada da Suíça no Brasil, do Instituto Clima e Sociedade (ICS) e de parceiros locais. A iniciativa mostra como o investimento em cultura, quando chega às periferias, pode gerar transformação social, empoderamento feminino e valorização da identidade amazônica.

No Dia da Amazônia, a Vila da Barca não será apenas cenário, mas protagonista de uma celebração que une comida, música, fé e ancestralidade lembrando que, nos sabores e nas histórias das periferias, está também a grandeza da floresta e de seu povo.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação