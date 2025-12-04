Buscas pelo Malaysia Airlines serão retomadas 11 anos depois

Após 11 anos, as buscas pelo avião desaparecido da Malaysia Airlines serão retomadas em 30 de dezembro. A informação foi confirmada pelo Ministério do Transporte da Malásia, nesta quarta-feira, 03. Em 2014, o voo MH370 deixou Kuala Lampur rumo a Pequim, na China, mas nunca chegou ao destino final. O Boeing 777 tinha à bordo 227 passageiros e 12 tripulantes. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a aeronave que sumiu misteriosamente.

– A busca será realizada em uma área específica avaliada como a de maior probabilidade de localizar a aeronave – disse a pasta, sem detalhar que local seria esse.

A empresa responsável pelas buscas será a Ocean Infinity, que comandou uma expedição para tentar achar o avião em abril deste ano. A operação havia sido suspensa por causa das condições climáticas da região.

Desde que o avião sumiu, diversas operações de busca aconteceram para tentar encontrar, pelo menos, os corpos das vítimas. Diversas investigações também já foram iniciadas, mas as autoridades nunca chegaram a uma conclusão, ficando somente no campo das teorias do que teria acontecido. A versão apresentada pelo governo malaio, ainda em 2014, é a de que o avião teria caído no Oceano Índico após mudar a rota e ficar sem combustível.

As investigações apontaram que o piloto Zaharie Ahmad Shah, provavelmente, mudou a rota da viagem propositalmente. No entanto, não foram encontrados indícios de anormalidades nos treinamentos de Shah e do copiloto.

