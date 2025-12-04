Vídeo: Quem era Ronald José Salvador; homem morre tragicamente atingido por barra de supino em academia

A vítima não resistiu ao peso do equipamento em um acidente que chocou a cidade de em Recife.

A cidade de Recife lamenta a morte trágica de Ronald José Salvador, 55 anos, ocorrida na terça-feira (2), após um acidente em uma academia em Olinda. Ronald, uma figura indispensável para a cultura local, foi atingido por uma barra de ferro enquanto executava o exercício de supino.

A Tragédia e o Socorro

O acidente, registrado por câmeras de segurança na última segunda-feira (1º), ocorreu quando a barra de ferro escorregou de suas mãos e atingiu seu tórax. A RW Academia, local do ocorrido, emitiu nota lamentando o falecimento e informou que toda a equipe prestou atendimento imediato. Ronald foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O velório e sepultamento de Ronald José Salvador ocorreram na tarde desta quarta-feira (3) no cemitério Morada da Paz, em Paulista (PE).

Legado Cultural

A morte de Ronald causou grande comoção, especialmente no meio cultural de Olinda. Ele era conhecido por sua paixão pelo frevo e era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda.

A equipe do bloco carnavalesco “Homem da Meia-Noite”, do qual a vítima fazia parte, lamentou a perda: “Ronald era um amigo, um parceiro de caminhada, alguém que dedicou tempo, energia e amor para que nosso desfile brilhasse como o povo merece”. Em sinal de respeito, o Palácio dos Bonecos suspendeu temporariamente suas atividades.

Debate Sobre Segurança no Supino

O acidente reacendeu o debate sobre segurança em exercícios de alto risco. O influenciador e bodybuilder Julio Balestrin analisou as imagens, que mostram que Ronald utilizava a técnica de “pegada aberta” (sem envolver o polegar), uma prática que, segundo o especialista, exige controle total e pode aumentar o risco de a barra escorregar.

A Polícia Civil de Pernambuco continua com as investigações, inicialmente classificadas como morte acidental, para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.