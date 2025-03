Caio Bonfim conquista Copa Brasil de Marcha Atlética pela 14ª vez

Brasiliense se destaca em competição na USP.

Caio Bonfim domina a Copa Brasil de Marcha Atlética e conquista seu 14º título. No último domingo (9), na USP, o atleta brasiliense completou a prova de 20 quilômetros em 1h21min48, consolidando sua posição como o principal nome da modalidade no país. Max Batista e Lucas Mazzo completaram o pódio.

A conquista na Copa Brasil serve como combustível para a preparação de Caio Bonfim para o seu principal desafio no ano de 2025: o Mundial do Japão, que será disputado em Tóquio, em setembro, e para o qual ele já tem índice para as provas de 20 quilômetros e 35 quilômetros.

Foto: Reprodução Redes Sociais do Atleta