Polícia Científica do Pará abre inscrições gratuitas para PSS

Inscrições gratuitas para o processo seletivo até terça-feira (11).

Para aqueles que desejam ingressar no serviço público, os processos seletivos simplificados (PSS) representam uma via facilitada, especialmente para profissionais experientes que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho.

A Polícia Científica do Pará abriu processo seletivo simplificado (PSS) para contratar temporários. São quatro vagas: três para perito médico legista (Belém e Itaituba) e uma para técnico em gestão de informática (Belém), todas exigindo ensino superior completo.

Os salários para médico legista chegam a R$ 2.492, com benefícios, e para técnico em gestão de informática, a R$ 1.724, também com benefícios. O contrato temporário tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado.

As inscrições para o PSS da Polícia Científica do Pará devem ser feitas até as 23h59 desta terça-feira (11) exclusivamente no site do Sipros.

Foto: Ascom/Pcepa