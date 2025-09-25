Câmara de Belém reconhece Parada LGBTQIA+ como patrimônio imaterial da cidade

A Câmara Municipal de Belém aprovou nesta quarta-feira (24) o reconhecimento da Parada LGBTQIA+ como patrimônio cultural imaterial do município.

A iniciativa valoriza a Parada como expressão simbólica, festiva e política da diversidade sexual e de gênero, reconhecendo seu papel cultural para a identidade urbana de Belém. Com a aprovação, espera-se que o evento tenha maior proteção institucional, visibilidade e apoio do poder público local.

Para o debate, vereadores apresentaram argumentos sobre o protagonismo da comunidade LGBTQIA+ na construção cultural da cidade e a importância de garantir seu reconhecimento no calendário simbólico municipal. A aprovação fica registrada nos “Atos Legislativos” da Câmara, e o texto seguirá para sanção ou veto pelo executivo municipal.

Imagem: Câmara Divulgação