quinta-feira, setembro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Câmara de Belém reconhece Parada LGBTQIA+ como patrimônio imaterial da cidade

A Câmara Municipal de Belém aprovou nesta quarta-feira (24) o reconhecimento da Parada LGBTQIA+ como patrimônio cultural imaterial do município.

A iniciativa valoriza a Parada como expressão simbólica, festiva e política da diversidade sexual e de gênero, reconhecendo seu papel cultural para a identidade urbana de Belém. Com a aprovação, espera-se que o evento tenha maior proteção institucional, visibilidade e apoio do poder público local.

Para o debate, vereadores apresentaram argumentos sobre o protagonismo da comunidade LGBTQIA+ na construção cultural da cidade e a importância de garantir seu reconhecimento no calendário simbólico municipal. A aprovação fica registrada nos “Atos Legislativos” da Câmara, e o texto seguirá para sanção ou veto pelo executivo municipal.

Imagem: Câmara Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Motorista perde controle e carro despenca de viaduto em Tucuruí
Próximo artigo
Polícia Militar do Pará celebra 207 anos com evento cívico-militar em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,603FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315