quinta-feira, setembro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Motorista perde controle e carro despenca de viaduto em Tucuruí

Um grave acidente foi registrado nas primeiras horas desta quinta-feira (25) em Tucuruí: um motorista perdeu o controle do veículo e despencou do viaduto localizado na Avenida Veridiano Cardoso. O carro ficou capotado no meio da via central, causando grande repercussão entre motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro ao condutor, que foi encaminhado a uma unidade de saúde. Até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde da vítima nem se ele estava acompanhado por outras pessoas no veículo.

A Polícia Militar precisou isolar a área para permitir a atuação das equipes de resgate e garantir a segurança no trânsito local. As causas do acidente ainda serão investigadas pelos órgãos competentes.

Imagem: Reprodução Redes Sociais

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Festival do Abacaxi 2025 em Barcarena terá reforço de 460 agentes de segurança
Próximo artigo
Câmara de Belém reconhece Parada LGBTQIA+ como patrimônio imaterial da cidade

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,603FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315