Motorista perde controle e carro despenca de viaduto em Tucuruí

Um grave acidente foi registrado nas primeiras horas desta quinta-feira (25) em Tucuruí: um motorista perdeu o controle do veículo e despencou do viaduto localizado na Avenida Veridiano Cardoso. O carro ficou capotado no meio da via central, causando grande repercussão entre motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro ao condutor, que foi encaminhado a uma unidade de saúde. Até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde da vítima nem se ele estava acompanhado por outras pessoas no veículo.

A Polícia Militar precisou isolar a área para permitir a atuação das equipes de resgate e garantir a segurança no trânsito local. As causas do acidente ainda serão investigadas pelos órgãos competentes.

Imagem: Reprodução Redes Sociais