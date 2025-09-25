quinta-feira, setembro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Polícia Militar do Pará celebra 207 anos com evento cívico-militar em Belém

A Polícia Militar do Pará (PMPA) comemorou seus 207 anos de existência com um evento cívico-militar realizado em Belém nesta sexta-feira (25). A programação incluiu desfile, homenagens a policiais, exibições operacionais e participação de autoridades estaduais.

Entre as atrações do evento estavam demonstrações de técnicas de ação policial, vistoria de viaturas, apresentação de bandas marcial e momentos solenes de reconhecimento aos policiais e servidores que se destacaram em suas funções. Além disso, houve discurso institucional destacando o papel da PMPA no fortalecimento da segurança pública no Pará.

O evento também reforçou a relação entre a corporação e a sociedade, com convites para a população assistir ao desfile e conhecer melhor as operações policiais, buscando transparência e aproximação com os cidadãos.

Autoridades presentes destacaram os desafios atuais e os investimentos contínuos para modernização da polícia, capacitação de efetivo e uso de novas tecnologias no enfrentamento à criminalidade.

Imagem: Reprodução Roma News

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Câmara de Belém reconhece Parada LGBTQIA+ como patrimônio imaterial da cidade
Próximo artigo
Vídeo: Prefeito de Belém, Igor Normando, anuncia prisão por furto de cabos na cidade

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,603FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315