Polícia Militar do Pará celebra 207 anos com evento cívico-militar em Belém

A Polícia Militar do Pará (PMPA) comemorou seus 207 anos de existência com um evento cívico-militar realizado em Belém nesta sexta-feira (25). A programação incluiu desfile, homenagens a policiais, exibições operacionais e participação de autoridades estaduais.

Entre as atrações do evento estavam demonstrações de técnicas de ação policial, vistoria de viaturas, apresentação de bandas marcial e momentos solenes de reconhecimento aos policiais e servidores que se destacaram em suas funções. Além disso, houve discurso institucional destacando o papel da PMPA no fortalecimento da segurança pública no Pará.

O evento também reforçou a relação entre a corporação e a sociedade, com convites para a população assistir ao desfile e conhecer melhor as operações policiais, buscando transparência e aproximação com os cidadãos.

Autoridades presentes destacaram os desafios atuais e os investimentos contínuos para modernização da polícia, capacitação de efetivo e uso de novas tecnologias no enfrentamento à criminalidade.

Imagem: Reprodução Roma News