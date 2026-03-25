Papa Leão XIV nomeia novo bispo para Castanhal e marca nova fase da Igreja na região nordeste do Pará

A Nunciatura Apostólica no Brasil confirmou ontem, terça-feira, 24, que o Papa Leão XIV aceitou a renúncia de dom Carlos Verzeletti e nomeou dom Manoel de Oliveira Soares Filho como novo bispo da Diocese de Castanhal, no nordeste do Pará. A decisão marca um novo momento para a Igreja Católica na região metropolitana de Belém, que passa a contar com um líder com forte ligação com a realidade amazônica.

Natural de São Domingos do Capim, dom Manoel retorna ao Estado do Pará após atuar como bispo na Diocese de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Sua trajetória pastoral é marcada pela atuação em diversas paróquias paraenses e pelo envolvimento com ações sociais e de evangelização, o que reforça sua identificação com os desafios da região.

CONTINUIDADE E RENOVAÇÃO PASTORAL

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) destacou, em mensagem oficial, a confiança no novo bispo, ressaltando seu “zelo missionário” e compromisso com a evangelização. A entidade também enfatizou a importância da continuidade do trabalho já desenvolvido na diocese.

A chegada de dom Manoel é vista como estratégica para fortalecer a atuação da Igreja em áreas sensíveis, como comunidades rurais e periferias urbanas, além de ampliar iniciativas sociais e pastorais.

RECONHECIMENTO AO LEGADO DE DOM CARLOS

A CNBB também prestou homenagem a dom Carlos Verzeletti, que esteve à frente da Diocese de Castanhal desde sua criação, em 2004. De origem italiana, o religioso construiu uma trajetória marcada pela proximidade com os fiéis e pela expansão da estrutura eclesial na região.

Durante seu episcopado, foram criadas novas paróquias, fortalecidas ações sociais e ampliada a presença da Igreja em comunidades mais vulneráveis. Sua atuação também se destacou no cenário nacional, especialmente na Comissão Episcopal para a Liturgia.

TRAJETÓRIA DO NOVO BISPO

Ordenado sacerdote em 1993, dom Manoel possui formação em Filosofia e Teologia em Belém, além de graduação em Ciências da Religião e Sociologia, esta última pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Também possui especialização em políticas públicas e desenvolvimento urbano.

Nomeado bispo em 2018 pelo Papa Francisco, adotou como lema episcopal “Por tua palavra, lançarei as redes”, refletindo seu perfil missionário e pastoral.

A nomeação sinaliza uma nova etapa para a Diocese de Castanhal, com expectativa de continuidade aliada à renovação no trabalho evangelizador na região amazônica.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações da CNBB