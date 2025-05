Carlo Ancelotti chega ao Brasil e inicia missão rumo ao hexa

O italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, desembarcou na noite deste domingo (25) no Rio de Janeiro para assumir oficialmente o comando da Seleção Brasileira. Sob forte esquema de segurança e em clima de sigilo, o treinador chegou ao Aeroporto do Galeão por volta das 20h50, após voo vindo de Madrid, e deixou o terminal pelo Salão Nobre, reservado a autoridades.

Embora o saguão estivesse vazio de torcedores, fãs começaram a se reunir no hotel onde Ancelotti ficará hospedado, na Barra da Tijuca. A movimentação já marca o início de um novo capítulo na história da Amarelinha.

A expectativa é grande: antes mesmo de aterrissar, Ancelotti posou ao lado do empresário que intermediou seu contrato com a CBF, e seu voo foi o mais monitorado do mundo, com mais de 15 mil pessoas acompanhando o trajeto em tempo real.

Nesta segunda-feira (26), às 15h, o técnico fará sua primeira convocação oficial e será apresentado à imprensa. A estreia à beira do gramado está marcada para o dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Depois, no dia 10, o Brasil encara o Paraguai, na Neo Química Arena.

Ancelotti chega ao Brasil após uma trajetória vitoriosa no Real Madrid, onde conquistou títulos importantes, incluindo duas Champions League e duas LaLigas, consolidando-se como um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial. Agora, assume o desafio de liderar a Seleção rumo ao tão sonhado hexacampeonato.

Imagem: Reprodução