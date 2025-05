Viviane Batidão estreia na Virada Cultural e exalta a força da cultura nortista

Viviane Batidão, conhecida como a rainha do tecnomelody, fez sua aguardada estreia na Virada Cultural neste domingo (25), em São Paulo. Ao lado da aparelhagem Tudão Crocodilo, a artista paraense agitou o público com sua mistura vibrante de tecnomelody e pop amazônico.

Mesmo com o atraso no início do show provocado por uma intervenção da Polícia Militar devido à superlotação , o entusiasmo dos fãs permaneceu intacto. Muitos, vestindo blusas com a bandeira do Pará, aguardavam ansiosos na frente do palco. “Viviane, eu vim aqui só pra te ver”, gritavam.

Emocionada, Viviane celebrou sua primeira participação no evento: “Sempre sonhei em cantar na Virada Cultural. É incrível ver tanta gente reunida, valorizando a nossa cultura”. A cantora destacou ainda a importância da presença nortista no evento, lembrando de outros artistas como Gabi e Gangue do Eletro.

A apresentação, curta por conta da programação durou menos de 25 minutos , foi suficiente para emocionar fãs como Maiara Pereira, que vive em São Paulo há seis anos: “É um dia histórico. A gente nasce escutando tecnobrega no Pará. Trazer isso para cá é um espetáculo”.

Matheus Freire, fã há 15 anos, também celebrou: “Viviane segue os passos de grandes nomes como Fafá de Belém e Joelma, ocupando espaços importantes e mostrando a potência da cultura paraense”. Para Viviane, a apresentação foi mais que um show: foi uma oportunidade de representar o Norte e aproximar os paraenses que vivem longe de casa. “É uma forma de matar a saudade e mostrar que o Norte é muito potente, muito forte, a nossa cultura é linda”, concluiu

Imagem: Reprodução Instagram