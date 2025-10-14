terça-feira, outubro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Carlo Ancelotti pede resiliência mental após derrota do Brasil para o Japão

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pediu aos seus jogadores que desenvolvam maior resiliência mental após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio, nesta terça-feira, 14, a primeira derrota do Brasil para a equipe asiática. O italiano enfatizou a necessidade de aprender com os erros que levaram os anfitriões a uma impressionante recuperação no segundo tempo, enquanto prepara sua equipe para a Copa do Mundo do ano que vem na América do Norte.

Ancelotti, que assumiu o cargo em maio após a campanha inconsistente do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tem se concentrado na formação de uma equipe adaptável e mentalmente robusta.

Apesar de mostrar sinais de progresso nas últimas partidas, a derrota de terça-feira (14) destacou áreas que precisam ser melhoradas e colocou em questão a decisão do técnico de escalar uma equipe com muitas mudanças em relação à vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul na sexta-feira, 10.

“Não, não está tudo bem. Quando a equipe perde, ficamos chateados, o que é normal. Todo mundo fica chateado. Eu não gosto de perder, e os jogadores também não. Temos de aprender com essa derrota, como sempre fazemos no futebol”, disse Ancelotti em entrevista coletiva.

“Até o erro de [Fabrício] Bruno no primeiro gol, o jogo estava bem controlado. Depois disso, a equipe desmoronou mentalmente. Esse foi o maior erro da equipe”, afirmou ele. “Não acho que o segundo tempo tenha sido ruim no geral, mas o erro teve um impacto muito grande sobre os jogadores.”

Quando perguntado se tais erros poderiam influenciar na convocação da equipe para a Copa do Mundo, Ancelotti descartou a ideia e, em vez disso, concentrou-se na resposta coletiva da equipe.

“Erros individuais não afetam a presença de um jogador na equipe. O que temos de avaliar é a reação da equipe após o primeiro erro, que não foi bom porque perdemos um pouco do nosso equilíbrio em campo, nosso pensamento positivo. É uma boa lição para o futuro”, disse o técnico.

Os próximos jogos do Brasil são amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro, a serem disputados na Inglaterra e na França, respectivamente.

“Esta e a próxima pausa internacional são períodos de testes, e continuaremos testando em novembro”, declarou Ancelotti. “A equipe jogou muito bem contra a Coreia, bem no primeiro tempo hoje, e muito mal no segundo tempo.”

“Na Copa do Mundo, temos de encontrar um equilíbrio. Temos de aprender com nossos erros. Foi uma boa lição esta noite. Acho que precisamos encontrar equilíbrio no que fazemos. É um processo…”

Fonte e imagem: Agência Brasil

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: imagem chocante de crianças sentadas entre milhares de ratos em templo Indiano viraliza
Próximo artigo
Mega Cursos e Concursos promove ciclo de palestras online em homenagem ao Dia do Psicopedagogo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,241FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315