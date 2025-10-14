Carlo Ancelotti pede resiliência mental após derrota do Brasil para o Japão

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pediu aos seus jogadores que desenvolvam maior resiliência mental após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio, nesta terça-feira, 14, a primeira derrota do Brasil para a equipe asiática. O italiano enfatizou a necessidade de aprender com os erros que levaram os anfitriões a uma impressionante recuperação no segundo tempo, enquanto prepara sua equipe para a Copa do Mundo do ano que vem na América do Norte.

Ancelotti, que assumiu o cargo em maio após a campanha inconsistente do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tem se concentrado na formação de uma equipe adaptável e mentalmente robusta.

Apesar de mostrar sinais de progresso nas últimas partidas, a derrota de terça-feira (14) destacou áreas que precisam ser melhoradas e colocou em questão a decisão do técnico de escalar uma equipe com muitas mudanças em relação à vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul na sexta-feira, 10.

“Não, não está tudo bem. Quando a equipe perde, ficamos chateados, o que é normal. Todo mundo fica chateado. Eu não gosto de perder, e os jogadores também não. Temos de aprender com essa derrota, como sempre fazemos no futebol”, disse Ancelotti em entrevista coletiva.

“Até o erro de [Fabrício] Bruno no primeiro gol, o jogo estava bem controlado. Depois disso, a equipe desmoronou mentalmente. Esse foi o maior erro da equipe”, afirmou ele. “Não acho que o segundo tempo tenha sido ruim no geral, mas o erro teve um impacto muito grande sobre os jogadores.”

Quando perguntado se tais erros poderiam influenciar na convocação da equipe para a Copa do Mundo, Ancelotti descartou a ideia e, em vez disso, concentrou-se na resposta coletiva da equipe.

“Erros individuais não afetam a presença de um jogador na equipe. O que temos de avaliar é a reação da equipe após o primeiro erro, que não foi bom porque perdemos um pouco do nosso equilíbrio em campo, nosso pensamento positivo. É uma boa lição para o futuro”, disse o técnico.

Os próximos jogos do Brasil são amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro, a serem disputados na Inglaterra e na França, respectivamente.

“Esta e a próxima pausa internacional são períodos de testes, e continuaremos testando em novembro”, declarou Ancelotti. “A equipe jogou muito bem contra a Coreia, bem no primeiro tempo hoje, e muito mal no segundo tempo.”

“Na Copa do Mundo, temos de encontrar um equilíbrio. Temos de aprender com nossos erros. Foi uma boa lição esta noite. Acho que precisamos encontrar equilíbrio no que fazemos. É um processo…”

