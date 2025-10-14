Mega Cursos e Concursos promove ciclo de palestras online em homenagem ao Dia do Psicopedagogo

Para celebrar o Dia do Psicopedagogo, comemorado em 12 de novembro, o Mega Cursos e Concursos realizará um ciclo de palestras online e gratuito nos dias 12, 13 e 14 de novembro.

O evento tem como objetivo valorizar o papel essencial do psicopedagogo e destacar sua contribuição transformadora na sociedade. Aberto a profissionais, estudantes e ao público em geral, o ciclo de palestras abordará a importância desse especialista no apoio a pessoas de todas as idades — crianças, adolescentes e adultos — que enfrentam dificuldades de aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade).

As apresentações serão conduzidas pelas psicopedagogas Maiza Anielle, Terezinha Ferreira e Vanessa Costa, que irão compartilhar experiências e exemplos práticos da atuação profissional tanto em ambientes escolares quanto em clínicas, evidenciando o impacto positivo dessa área no desenvolvimento humano.

O Mega Cursos e Concursos, instituição referência em formação de especialistas nas áreas da saúde e educação em Belém desde 2020, é o responsável pela realização do evento.

📲 Informações e inscrições pelo WhatsApp: (91) 98129-7347.