Cassazum promove coffee break especial em homenagem ao Dia das Mães

O Grupo de Trabalho do Cassazum, presidido pelo suboficial da Aeronáutica Francisco Martins, realizará no próximo dia 15 de maio um coffee break especial em homenagem às mães associadas. O evento acontecerá no salão da Glepa, localizado na Travessa Chaco, nº 2086, no horário das 16h às 20h.

A iniciativa busca proporcionar um momento de confraternização e reconhecimento às associadas, celebrando a importância das mães em um ambiente acolhedor e festivo.

Para participar, é necessário confirmar presença até o dia 12 de maio, por meio do e-mail gtcassazum@gmail.com. As homenageadas terão direito a um acompanhante, sendo exigido traje fino para a ocasião. No ato da confirmação, é obrigatório informar o nome completo tanto da associada quanto do convidado.

De acordo com a organização, as vagas são limitadas a 150 pessoas, o que reforça a importância de garantir a inscrição dentro do prazo estabelecido.

Por Nonato Batista/Foto: Divulgação