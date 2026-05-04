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ENTRETENIMENTO

Show musical promete animar a noite desta sexta na AABB

Belém recebe, na próxima sexta-feira, 08, mais uma opção de entretenimento para quem busca boa música e um ambiente animado. A programação acontece na AABB, a partir das 21h, reunindo atrações locais que prometem embalar o público.

No palco, a dupla Ivanna e Kassio e o Waldecio Trio serão responsáveis por garantir uma noite inesquecível para familiares e amigos. Antes disso, a abertura fica por conta do DJ Alex Oliveira, que inicia a programação às 19h com um repertório variado, valorizando ritmos e a identidade da música paraense.

O evento também contará com sorteios surpresa e brindes oferecidos pela Indian Fashion, agregando ainda mais atrativos ao público presente.

Reservas de mesas podem ser feitas pelos telefones (91) 98289-1771 e (91) 98754-8280.

Por Nonato Batista/Imagem: Divulgação

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