CASSAZUM realiza nesta sexta-feira o tradicional “Baile da Asa” em homenagem aos militares da Aeronáutica

O Clube de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Belém (CASSAZUM) promove nessa sexta-feira, 24, mais uma edição do tradicional “Baile da Asa”, evento que celebra os integrantes da Força Aérea Brasileira (FAB). A festa será realizada a partir das 21h, no Salão Nobre do clube militar.

Organizado pelo Departamento Social do Cassa, o baile segue todas as diretrizes definidas pela diretoria, sob a coordenação da suboficial Heloisa Helena, presidente do clube, e do suboficial Alessandro Oliveira, vice-presidente.

A edição deste ano contará com shows das bandas RP2 e Balada Mix, contratadas para animar o público e atender ao pedido de associados que tradicionalmente prestigiam o evento. O alto escalão da Aeronáutica também é aguardado para a celebração, que promete uma noite de confraternização e entusiasmo.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (91) 8276-0765, (91) 8085-1522 e (91) 8484-5132.

