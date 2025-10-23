quinta-feira, outubro 23, 2025
Projeto ‘Rua na Arte’ leva moradores em situação de rua ao Theatro da Paz em Belém

Na última segunda-feira (20), o projeto “Rua na Arte” proporcionou uma experiência cultural única para um grupo de pessoas em situação de rua atendidas pela Casa Rua. Eles participaram de uma visita guiada ao Theatro da Paz, um dos mais emblemáticos espaços culturais de Belém. Acompanhados por mediadores, os visitantes conheceram a história e as curiosidades do teatro, além de assistirem ao ensaio da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e conversarem com alguns músicos.

O produtor do Theatro da Paz, Nilo Nunez, destacou a importância da iniciativa: “Por meio do projeto, realizamos visitas guiadas e acesso à musicalização, promovendo acolhimento, escuta e valorização. O ‘Rua na Arte’ busca reconectar essas pessoas com o universo cultural paraense, reforçando que a arte e a cultura pertencem a todos”.

Cleber Cajun, arte-educador e articulador do projeto, enfatizou o impacto emocional da ação: “Fazer arte para essa população é fazer reverberar uma voz que está há muitos anos querendo pulsar. Além do acolhimento e do alimento, é necessário outro tipo de alimento, da alma, do coração, que pode ser através da arte”.

O “Rua na Arte” é uma iniciativa do Governo do Pará, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz, Defensoria Pública do Pará (DPE), Fundação Cultural do Pará (FCP), Fundação Carlos Gomes (FCG) e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). O projeto visa à democratização do acesso à cultura para pessoas em situação de rua, por meio de visitas mediadas a equipamentos culturais do Estado.

Essa ação reforça o compromisso do Governo do Pará com a inclusão social e o acesso à cultura, proporcionando momentos de reflexão e valorização para aqueles que muitas vezes estão à margem da sociedade.

Para mais informações sobre o projeto e outras iniciativas culturais, acompanhe as atualizações da Secretaria de Estado de Cultura do Pará.

Imagem: Divulgação

