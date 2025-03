Centro de Reabilitação e Hospital Metropolitano abrem vagas para Atendimento e Manutenção

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Burh, nos seguintes prazos: para o CIIR, até 9 de março (domingo), e para o HMUE, até 14 de março (sexta-feira).

O Governo do Pará, através do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) em Belém, e do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) em Ananindeua, abriu processos seletivos para contratação de profissionais nas áreas de Atendimento e Oficial de Manutenção. As vagas, que incluem oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcDs), são para atuação nas duas unidades de saúde da Região Metropolitana de Belém.

Os currículos serão analisados pelo RH do CIIR e HMUE, e os candidatos aprovados serão informados sobre as datas, horários e locais das provas e entrevistas.

Vagas e critérios:

CIIR – Inscrições até 9 de março

Supervisor de Atendimento (Apta PcD)

• Ensino superior completo em Administração ou áreas correlatas.

• Desejável experiência em Atendimento ao público, Gestão de equipes e conflitos, Visão sistêmica e Monitoramento de indicadores de desempenho.

• Conhecimento intermediário/avançado no Pacote Office é um diferencial.

Clique aqui para obter mais detalhes e fazer a inscrição;

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência: clique aqui para se candidatar.

Benefícios: vale-alimentação, vale-transporte, convênio com farmácia, estacionamento.

HMUE – Inscrições até 14 de março

Oficial de Manutenção (Apta PcD)

• Ensino médio completo.

• Informática básica.

• Experiência na área é desejável.

Clique aqui para se inscrever.

Benefícios: vale-transporte, restaurante na empresa, estacionamento.

Serviço: O CIIR e o HMUE são unidades de saúde do Governo do Pará administrados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro está localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157 / 58 / 59. O HMUE funciona na Rodovia BR-316, KM-03, s/n, bairro Guanabara, Ananindeua. Mais informações: (91) 3073-3700.

Fotos: Pedro Guerreiro / Ag. Pará