Inscrições abertas para curso de empreendedorismo LGBTQIA+

Um projeto em parceria com o Sebrae busca aumentar a inserção da comunidade LGBTQIA+ no mercado de trabalho.

A Seirdh, em parceria com o Sebrae, oferece o curso gratuito “Comece seu negócio colaborativo” para a comunidade LGBTQIA+. As inscrições encerram nesta sexta (07).

Para participar, inscreva-se pelo formulário da CDSG. Serão selecionados 30 participantes para o curso, que ocorrerá de 10 a 13 de março, das 18h às 22h, na sede do Sebrae.

Segundo Gabriela Borja, Coordenadora de Diversidade Sexual e Gênero, este é o segundo curso de empreendedorismo LGBTQIA+ em parceria com o Sebrae. Em dezembro, a Seirdh ofereceu o curso ‘Faça seu fluxo de caixa e controle seu capital de giro’ na Usina da Paz da Terra Firme.

Foto Divulgação

Gabriela Borja enfatiza que essas ações são cruciais para garantir igualdade de oportunidades à comunidade LGBTQIA+, que frequentemente enfrenta maiores taxas de desemprego e subemprego devido à discriminação.

“Esses cursos promovem a inclusão econômica de uma parcela da população, que sobre com o preconceito, no mercado de trabalho. Com as ferramentas adequadas e conhecimento específicos vistos no ‘Comece seu negócio colaborativo’, as pessoas LGBTQIA+ podem alcançar sua independência financeira, criar o próprio empreendimento, gerando renda e autonomia”, diz a coordenadora.

Serviço

Curso: “Comece seu negócio colaborativo”

Data: 10 a 13 de março de 2025

Horário: 18h às 22h

Local: sede do Sebrae

Endereço: rua Municipalidade, 1461 – Umarizal

Foto: Divulgação/Freepik