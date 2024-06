Centro Integrado de Inclusão (CIIR) abre inscrições para Pessoas com Deficiência

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está com inscrições abertas para as Pessoas com Deficiência (PcD) interessadas em compor o Banco de Talentos da instituição. Para participar, os candidatos devem enviar currículo, exclusivamente, para o e-mail: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br, até o dia 30 deste mês de junho.

O CIIR informa que, quando houver a necessidade de vagas, os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre o dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

O CIIR é um órgão do governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de saúde Pública (Sespa). A unidade presta assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência atendendo via SUS, e funciona na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará