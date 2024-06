Corpus Christi 2024: Detran encerra operação sem nenhuma morte nas estradas

As ações integradas de fiscalização e educação da Operação Corpus Christi, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), garantiram a preservação de vidas nas estradas estaduais fiscalizadas pelo órgão durante o feriadão. No período não foi registrado nenhum acidente fatal e 2.203 pessoas foram orientadas sobre o comportamento adequado nas estradas.

“A presença intensa das equipes de fiscalização e as blitz educativas foram fundamentais para sensibilizar a população sobre a importância de um comportamento responsável no trânsito. Estamos comemorando o sucesso de mais uma operação que garantiu a preservação de vidas”, diz a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, destacou: “nosso efetivo foi distribuído ao longo dos principais pontos da BR-316. Com isso, o trânsito teve fluidez Também não tivemos registros de acidentes com grandes impactos ou vítimas, garantindo assim a tranquilidade na ida e na volta do feriado”.

A operação iniciada na sexta-feira (31.05) contou com 160 agentes de fiscalização distribuídos em pontos estratégicos como Mosqueiro, Salinópolis, Marabá, Conceição do Araguaia, Santarém e Itaituba. Estes locais foram escolhidos devido ao seu alto fluxo de veículos durante o feriado.

Balanço

Durante o período da operação, 32 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou outras substâncias. Do total, 23 condutores foram presos de acordo com a legislação. Outros 419 motoristas foram autuados por dirigirem veículos com o licenciamento em atraso. O resultado é considerado positivo pelo Detran, que considera que a grande maioria dos motoristas respeitou a sinalização e as leis de trânsito.

Blitz de conscientização

Junto com a fiscalização, a operação destacou as ações de educação que tem caráter preventivo e alerta para os principais fatores de risco de acidentes. No total, 2.203 pessoas foram orientadas sobre o comportamento adequado nas estradas.

As ações foram desenvolvidas em pontos estratégicos nas rodovias PA-391, que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, e nas rodovias estaduais de Capanema, como as PAs 124 e em Santa Bárbara.

Os condutores recebem materiais educativos com orientações sobre os riscos da via e boas práticas na condução do veículo e comportamento como passageiros. Acompanhado da família, o administrador Paulo Roberto dos Santos foi abordado quando se dirigia a Mosqueiro. “A via tem muitos perigos, então essas ações do Detran são importantes para alertar os motoristas com detalhes que muitas vezes passam despercebidos e elas têm contribuído para a nossa segurança”, disse ele.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação