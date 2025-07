CEO flagrado com amante em show do Coldplay quebra o silêncio e pede desculpas

O CEO da empresa de tecnologia Astronomer, Andy Byron, veio a público após ser flagrado com a amante durante um show do Coldplay. O vídeo, que viralizou com mais de 5 milhões de visualizações, mostra o executivo ao lado de Kristin Cabot, diretora de RH da própria empresa. Os dois aparecem abraçados e se afastam rapidamente ao perceberem que estavam sendo filmados e exibidos no telão do evento.

Diante da repercussão, Andy divulgou um comunicado pedindo desculpas à esposa, à família e à equipe da Astronomer.

“O que deveria ser uma noite de alegria acabou se tornando um erro profundamente pessoal, exposto em um palco público. Quero expressar minhas sinceras desculpas à minha esposa, à minha família e à equipe da Astronomer. Vocês merecem mais de mim como parceiro, como pai e como líder”, afirmou o CEO.

O caso levantou discussões sobre ética corporativa e imagem pública, especialmente em cargos de alta liderança.

Imagem: Reprodução Internet