Inscrições do Fies para o 2º semestre já estão abertas: são mais de 44 mil vagas

Começam nesta segunda-feira (14) as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. Os interessados têm até as 23h59 do dia 18 de julho para se inscreverem de forma gratuita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) oferece 44.867 vagas em instituições privadas com avaliação positiva no Sinaes. Desde o início do ano, o programa já totaliza mais de 112 mil oportunidades para quem busca apoio financeiro para cursar o ensino superior.

Quem pode participar

Para concorrer ao Fies, é necessário:

Ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação;

Não ter feito o Enem como treineiro;

Ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.554 em 2025);

Estar quite com financiamentos estudantis anteriores.

Destaque para o Fies Social

Metade das vagas é reservada para o Fies Social, voltado a estudantes com inscrição ativa no CadÚnico e renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759). Nessa modalidade, o financiamento pode chegar a 100% do valor do curso, com cotas garantidas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Como funciona a seleção

A classificação será feita com base nas notas do Enem, considerando critérios como tipo de vaga, grupo de preferência e concorrência. Terão prioridade os candidatos que ainda não concluíram o ensino superior nem usaram o Fies antes.

Calendário

Resultado da chamada única: 29 de julho

Complementação da inscrição: de 30 de julho a 1º de agosto

Lista de espera: de 5 de agosto a 19 de setembro

O MEC orienta os candidatos a ficarem atentos aos prazos e etapas do processo para não perderem a chance de garantir o financiamento.

Imagem: Divulgação