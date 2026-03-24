Cerimônia de Lançamento da Operação Carimbó marca a 100º edição do ProjetoRondon

No dia 27 de março, o Ministério da Defesa realizará, em Belém-PA, a Cerimônia de Lançamento da

Operação Carimbó, 100ª edição do Projeto Rondon. A solenidade constitui o ato solene que oficializa o

início das atividades no Estado do Pará e simboliza o compromisso de cooperação entre o Ministério

da Defesa, o Governo do Estado e os municípios participantes.

Na ocasião, serão assinados os Acordos de Adesão à Operação Carimbó, instrumento que formaliza as

responsabilidades e contrapartidas dos entes envolvidos, especialmente no que se refere ao apoio

logístico e à viabilização das ações a serem desenvolvidas pelas equipes de rondonistas. O evento

contará com a presença de representantes do Ministério da Defesa e do Governo do Estado do Pará,

de Prefeitos dos municípios participantes da Operação, do Comando Militar do Norte, do Comando do

Distrito Naval, do Comando do Aéreo Regional, de Reitores das Instituições de Ensino Superior

participantes e de outras autoridades civis e militares.

A Operação Carimbó representa um marco histórico para o Projeto Rondon, consolidando sua

trajetória como uma das mais relevantes iniciativas de integração entre universidades, governo e

sociedade, voltada à promoção do desenvolvimento sustentável e da inclusão social em regiões com

maiores desafios estruturais.

O Projeto Rondon surgiu em 1967 com a idéia de levar a juventude universitária a conhecer a realidade

brasileira e a participar do processo de desenvolvimento e foi relançado em 2004, sob coordenação do

Ministério da Defesa, funcionando até os dias atuais de forma ininterrupta, beneficiando municípios

no interior de diversos estados do País, com prioridade para as Regiões Norte e Nordeste, enviando

professores e alunos universitários de diferentes áreas do conhecimento, que propõem soluções para

a superação de demandas locais. Ao longo de sua trajetória, o Projeto Rondon, com seus mais de 27

mil rondonistas, já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas em 1415 Municípios do Brasil,

fortalecendo a cidadania e reduzindo desigualdades regionais.

Programação Lançamento da Operação Carimbó

Data: 27 de março de 2026

Horário: 15h

Local: Comando Militar do Norte

Endereço: Rua João Diogo, nº 458 – Campina, Belém-PA